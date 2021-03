Klaus Roeser blijft voorzitter DOKR voor dressuurruiters

De Duitse dressuurruiters van het A- en B-kader waren het erover eens dat Klaus Roeser aan het hoofd blijft staan van het dressuurcomité van de Duitse Olympische Equestrian Committee (DOKR). Daarnaast hebben de ruiters leden uit de eigen disciplines geselecteerd om als spreekbuis te fungeren. Er werden ook nieuwe commissievoorzitters voorgedragen.

Voor het eerst mochten de jonge ruiters hun eigen vertegenwoordigers kiezen. Dit betekent dat er nu een woordvoerder is voor de Olympische, Perspektiven en U25-ploeg in elke discipline, evenals één voor de U21-ploeg. Er zijn ook twee plaatsvervangers in elk van de disciplines.

Elke groep heeft vertegenwoordiger

DOKR-directeur Dr. Dennis Peiler: “De disciplinecommissies zijn sinds 2010 opgedeeld in twee werkgroepen: topsport en jeugdsport. Het is dus alleen maar logisch dat in elke groep een vertegenwoordiger is die het aanspreekpunt is voor de anderen. We hebben het al getest in springen en dressuur en daar is het zeer verrijkend gebleken.”

Welschof aanspreekpunt voor U21-ruiters

Helen Langehanenberg vervangt Hubertus Schmidt als woordvoerster van de dressuurruiters. Schmidt wordt haar plaatsvervanger. Lia Welschof, die bij de jeugd verschillende medailles won op Europese kampioenschappen, wordt het aanspreekpunt voor de U21-ruiters en Semmieke Rothenberger wordt haar plaatsvervanger.

Springen

Voor het springen werd Holger Wulschner gekozen en zijn nieuwe plaatsvervanger is Mario Stevens. Justine Tebbel neemt de U21 voor haar rekening en aan haar zijde staat Max Haunhorst. Ook de springruiters willen trouw blijven aan hun commissievoorzitter en hebben opnieuw Peter Hofmann voorgesteld.

Wyrwoll herkozen

Continuïteit is ook erg belangrijk voor de eventingruiters. Olympische amazone Annette Wyrwoll werd herkozen door haar collega’s en Ingrid Klimke is haar plaatsvervanger. Jerôme Robiné werd de nieuwe U21-woordvoerder met Antonia Baumgart aan zijn zijde. Het voorzitterschap van de commissie neemt Dr. Jens Adolphsen op zich.

Voltige

Simone Drewell werd gekozen als woordvoerder van de voltigeurs en Torben Jacobs is verantwoordelijk voor de U21-ruiters. Erik Heine is nu plaatsvervanger van de senioren. De voltigeurs zien graag dat Kerstin Nimmesgern het stokje overneemt van Jochen Schilffarth in de rol van voorzitter.

Zeibig woordvoerder van para-atleten

Steffen Zeibig, die al meerdere keren de Duitsland vertegenwoordigde op kampioenschappen, is bevestigd als de woordvoerder van de para-dressuurruiters. Regine Mispelkamp blijft zijn plaatsvervanger. De para-atleten willen ook dat Jan-Holger Holtschmit zijn functie als voorzitter behoudt.

