KNHS College Tour: Johan Hamminga aan de slag met combinaties die vastlopen

Vrijdagavond 17 april gaat Johan Hamminga in de KNHS College Tour op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo aan de slag met combinaties én hun trainers die ergens op vastlopen en daar even niet uitkomen. Hamminga kent de paarden niet, maar probeert te ontdekken waar het probleem zit en gaat daar aan werken. Het wordt een praktische avond waarbij zowel de ruiter als de eigen trainer nauw worden betrokken.

Johan Hamminga: “Wees niet bang voor momenten of periodes waarin het even minder gaat. Die horen er gewoon bij. Werk daar doorheen en heb geduld. Soms heel lang geduld”. Op deze avond gaat Hamminga aan het werk met combinaties die ergens op vastlopen en daar even niet uitkomen. De expertise van Hamminga in de paardensport zal deze avond goed van pas komen bij de problemen die hij tegenkomt.

Johan Hamminga

Johan Hamminga heeft zijn sporen verdiend binnen de hippische wereld. Naast een succesvolle trainings- en africhtingsstal is hij veelgevraagd instructeur. Hamminga heeft dertig jaar bij de KNHS gewerkt en in deze periode veel instructeurs succesvol opgeleid. Regelmatig zit hij in het juryhokje om combinaties te beoordelen tot en met Grand Prix-niveau. Voor het KWPN is hij diverse jaren voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Tuigpaarden geweest en beoordeelt sinds deze winter de rijpaardhengsten in de dressuur richting.

Oproep

De KNHS biedt ruiters de gelegenheid om mee te rijden in de KNHS College Tour. Aanmelding kan tot 17 maart door een e-mail te sturen naar [email protected] met daarin naam en adres, afstamming en leeftijd van paard/pony, het niveau waarop gereden wordt en een toelichting op het probleem. Ook ontvangt de KNHS graag een filmpje van de combinatie (in alle gangen en op beide handen).

Informatie

Datum: Vrijdagavond 17 april 2020

Locatie: Nationaal Hippisch Centrum Ermelo

Tijd: 19:30 – 22:30 uur

Entree: voor leden: 25 euro en voor niet leden 30 euro

Theoriepunten voor instructeurs met een licentie: 50 theoriepunten op de basiskwalificatie

Bron: KNHS