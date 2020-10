KNHS Dressuurforum wil verliespunten in dressuurproef afschaffen

Eerder konden combinaties in een dressuurproef maximaal 3 verliespunten krijgen bij een score onder een bepaald percentage en bij uitsluiting waren dat 2 verliespunten. Dit artikel werd in het KNHS dressuurreglement dat inging op 1 april 2020 gewijzigd naar maximaal 1 verliespunt. Nu wil het dressuurforum helemaal van verliespunten af.

In reglement dat gold tot 1 april 2020 werd er bij het behalen van een percentage van minder dan 50% in een dressuurproef 1 verliespunt toegekend, bij een score van minder dan 45% 3 verliespunten en bij een score van minder dan 40% 2 verliespunten.

Uitsluiting

Uitsluiting in de proef betekende volgens het oude reglement 2 verliespunten. Uitzonderingen waarbij bij uitsluiting geen verliespunten worden toegekend zijn: kreupelheid van het paard, vrijwillige verlating van de ring, ernstige blessure, wanneer bij het paard bloed in de mond wordt geconstateerd zonder dat dit het gevolg is van wreedheid en wanneer het jurylid bij gevaarlijke situaties besluit tot uitsluiting.

Aftrek of minpunten

Bovenstaande artikelen werden per 1 april 2020 gewijzigd in 1 verliespunt bij een een percentage van minder dan 50% en 1 verliespunt bij uitsluiting. Daarbij worden verliespunten in mindering gebracht op de eventueel behaalde winstpunten. Wanneer geen winstpunten meer in voorraad zijn of wanneer geen winstpunten zijn behaald, worden het minpunten. Met het voorstel om verliespunten af te schaffen lijkt dat dus te gaan veranderen.

Bron: Horses.nl