KNHS Regio Utrecht organiseert jurycafé voor dressuurjuryleden

Binnen de KNHS zijn de regionale jurycafés positief ontvangen. Daar sluit regio Utrecht nu bij aan met de organisatie van een eigen interactieve avond. Deze avond voor en door dressuurjuryleden wordt gehouden op vrijdag 18 september bij HC Groenraven in Houten en wordt geleid door Grand Prix-juryleden Patrick Berends en Pauline van Nispen-Knols.

Ellen Liem Door

“Als dressuurjurylid sta je er in de baan vaak alleen voor. Herken je dat? Tijdens dit jurycafé creëren

we een informele en veilige omgeving waarin je vertrouwelijk van gedachten kunt wisselen met

collega’s. Wat kom je tegen in de praktijk? Tegen welke dilemma’s loop je aan bij de beoordeling?

Alles wat jou bezighoudt, mag op tafel komen”, aldus de aankondiging.

Discussies en praktijkvoorbeelden

De avond staat onder leiding van Patrick Berends en Pauline van Nispen-Knols. Zij zullen als gespreksleiders de discussies en praktijkvoorbeelden in goede banen leiden.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 18 september 2026

Programma: Inloop vanaf 19.00 uur, programma van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur

Locatie: HC Groenraven (Koppeldijk 1C, Houten)

Toegang: Gratis, maar aanmelden is verplicht

Aanmelden kan via: [email protected]