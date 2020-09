‘Knuffelvrijwilliger’ Jos Struys droomt van Olympische Spelen

Iedereen die de grote dressuurwedstrijden bezoekt kent Jos Struys. Op nationale en internationale concoursen loopt hij de benen uit zijn lijf om de protocollen op te halen bij de juryleden en naar de rekenkamer te brengen. Zomer of winter, regen of zon, B-dressuur of Grand Prix, Struys gaat er altijd voor. Daarmee heeft hij heel veel fans. Nu droomt de 'protocol runner' van de Olympische Spelen.

Sinds 2008 is Jos Struys vrijwilliger op het CHIO Rotterdam. “Het is vóór het CHIO Rotterdam begonnen in Eindhoven. Ik hielp al op diverse concoursen en toen vroeg Tineke Bartels me of ik ook in Rotterdam wilde helpen. Joyce Lebon kwam daarna kijken hoe ik het deed en ik mocht komen. Ik haal protocollen op bij de jury’s en breng ze naar de rekenkamer.”

Parzival de allerleukste

CHIO interviewde Struys en vroeg naar zijn favoriete ruiter en paard. Over de ruiter is hij beslist, over het paard moet hij even denken. “Danielle Heijkoop en Adelinde Cornelissen vind ik het leukste. Waar ik kom, rijden natuurlijk alle ruiters goed, maar zij zijn zo aardig tegen mij en maken altijd een praatje. Ik vind alle paarden mooi en vind het zo knap hoe ze gestuurd worden, maar Parzival van Adelinde vind ik toch het allerleukste.”

Hopelijk weer normaal

Struys komt op veel concoursen, maar hij vindt CHIO Rotterdam wel heel leuk. “Ik ken heel veel mensen in Rotterdam en vind het leuk om een praatje te maken en na het werk gezellig te buurten. Ook vind ik het leuk dat het in het bos is, met veel mooie paadjes. Ik werk de hele dag, omgaan met mensen is belangrijk voor mij, ik vind dat fijn. Ik heb het CHIO, Indoor Brabant en al die andere concoursen heel erg gemist de laatste maanden. Hopelijk is alles volgend jaar weer normaal.”

Hele jaar druk

Struys is vele weekenden per jaar actief. “Indoor Brabant, Exloo, vroeger Roosendaal, vroeger Eindhoven, het NK dressuur, de Brabantse kampioenschappen en ook doe ik diverse concoursen in België, waaronder het Belgisch kampioenschap. Ook doe ik diverse nationale wedstrijden, dat vind ik ook heel leuk.”

Kerst zonder kerstboom

Nadat de wedstrijden door de uitbraak van het coronavirus kwamen stil te liggen, heeft Struys heeft zijn activiteiten inmiddels weer kunnen oppakken. Want een zomer zonder protocollen is voor Struijs als kerst zonder kerstboom. Hij is weer begonnen bij Stal Argonaut van moeder en dochter Zoutendijk in Nispen, vlakbij zijn woonplaats Schijf. Later deze maand komt hij in actie op het NK in Ermelo.

Droom

Struys heeft al veel gezien en staat vaak bij mooie momenten in de dressuursport vooraan. Maar hij heeft nog een droom, hij zou graag protocollen ophalen bij de Olympische Spelen in Parijs. Hij lacht en legt uit: “Daar praten ze vast ook een beetje Nederlands. Sowieso praten alle mensen die mij kennen Nederlands tegen mij, ook buitenlanders!”

Geschreven protocollen

De fanatieke vrijwilliger sluit af met: “Ik ben niet blij met dat er steeds meer computers komen, we moeten gewoon geschreven protocollen houden. Als er iets fout gaat, zijn we alles kwijt. Alles moet maar snel, snel, snel, dat hoeft bij dressuur toch niet? En als er allemaal computers komen, raak ik mijn baantjes kwijt en ik doe het zo graag …”

Bron: CHIO