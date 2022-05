KOM Fairy Tail verder onder Finse Grand Prix-amazone Stella Hagelstam

De Finse Grand Prix-amazone Stella Hagelstam heeft sinds kort KOM Fairy Tail (Fürst Heinrich x Weltmeyer) onder het zadel. Hagelstam hoopt zich met de zestienjarige Fins-gefokte merrie te kwalificeren voor de Wereldkampioenschappen in Herning.

Hagelstams internationale Grand Prix-paard Julitrea (Revan x Alcatraz) raakte in februari geblesseerd en is een paar maanden uit de running. Daarmee zag de Finse haar droom in Herning te rijden uit elkaar spatten. “Ik was natuurlijk teleurgesteld en had mezelf er al op voorbereid om mijn WEG-droom op te geven, maar toen gebeurde er iets geweldigs en hier is ze”, schrijft de amazone op social media.

Van Dujardin naar Woodhead

Fairy Tail is sinds 2015 in eigendom van Emma Jane Blundell. Direct daarna kwam de merrie bij Charlotte Dujardin onder het zadel, met wie ze een aantal wedstrijden op Lichte Tour-niveau liep. Vervolgens werd ze enige tijd gereden door Sam Duckworth, voordat Amy Woodhead in 2019 de teugels overnam. Met Woodhead liep Fairy Tail een paar internationale Grand Prix-wedstrijden.

