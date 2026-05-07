Kort geding over dressuurpaarden: eigenaar en Markelose stal lijnrecht tegenover elkaar

Een kort geding tussen de eigenaar van twee dressuurpaarden en een trainingsstal in Markelo heeft deze week gediend bij de rechtbank in Almelo. De paarden stonden de afgelopen drie jaar op stal in Markelo, waar ze werden getraind en uitgebracht in de dressuursport. Het doel was om de paarden sportief verder te ontwikkelen en later met winst te verkopen, waarbij de opbrengst zou worden gedeeld. De samenwerking liep echter stuk nadat onenigheid ontstond over de sportieve begeleiding van een van de paarden, zo schrijft Tubantia.

De eigenaar verloor het vertrouwen in de stal, onder meer vanwege de deelname van een paard in een volgens haar verkeerde dressuurklasse. Sindsdien verslechterde het contact tussen beide partijen snel.

Discussie over kosten en keuring

De eigenaar wil de paarden terug en bood de stal een vergoeding van 40.000 euro voor gemaakte kosten. De stal vindt dat bedrag veel te laag en stelt jarenlang te hebben geïnvesteerd in training, verzorging en waardevermeerdering van de paarden. Ook verschillen partijen van mening over de vraag of de samenwerking zomaar kan worden beëindigd.

Daarnaast is discussie ontstaan over de medische controle van de paarden voordat ze teruggaan naar de eigenaar. Waar de eigenaar een uitgebreide veterinaire keuring wil laten uitvoeren, vreest de stal de mogelijke gevolgen van zo’n onderzoek.

Uitspraak volgt later

Tijdens het kort geding bleek dat beide partijen geen toekomst meer zien in verdere samenwerking. De rechter doet binnen twee weken uitspraak. Tubantia berichtte uitgebreid over de zaak.

