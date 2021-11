Kris de Vries aan de slag bij Dinja van Liere

Kris de Vries is de nieuwe kracht op de dressuurstal van Dinja van Liere. Voor vijf halve dagen in de week reist de bijna 21-jarige amazone van haar woonplaats Didam naar Uden om Van Liere te helpen. “Een week of twee geleden belde Dinja mij op of ik bij haar op stal wilde komen werken. Ik was meteen enthousiast, zo’n kans krijg je niet zomaar”, vertelt De Vries die met Jillz la Grande (Charmeur x Come On) uitkomt in de Subtop en (internationaal) bij de young riders.

“Ik ben m’n hele leven al een paardenmeisje”, begint Kris de Vries. “Mijn opa en oma hadden altijd al paarden en als klein meisje was ik daar altijd. Ik wilde graag rijden. Toen ik zes werd mocht ik eindelijk met mijn eigen pony naar de les in Beek. Na een tijdje kreeg ik een B pony en werd daarmee M2 dressuur. Later met de D pony was ik M springen, maar dressuur was toch veel meer mijn ding.”

Eerste paard

Via een C en een D pony kwam De Vries op haar vijftiende op haar eerste paard. “De eerste was een wat oudere merrie, ik dacht twaalf jaar, en met haar ben ik in het Z1 begonnen. Zij was niet van ons zelf en had al Lichte Tour gelopen. Ze was mijn leerpaard en heb met haar een paar wedstrijden bij de junioren mee gereden. Er kwam vervolgens een achtjarige ruin van Jazz bij. Met hem heb ik ook een paar junioren wedstrijdjes gereden. Maar een blessure speelde telkens op en ik moest met hem stoppen. In die tijd kochten we er ook nog een wat ouder paard erbij die ook al Lichte Tour had gelopen. Met hem heb ik ZZ-Zwaar gestart en een paar keer bij de young riders. We hebben hem als leerpaard weer verkocht. Ik had inmiddels al weer een driejarige opvolger staan en daar kwam een wat ouder paard weer bij voor de wedstrijden.”

Laatste jaar young riders

Van haar tante en oom Mira en Rik Teunissen – de Vries kreeg Kris vervolgens Jillz la Grande te rijden. De ruin kwam als vierjarige bij Teunissen op stal. “Toen werkte ik al bij Anky”, vertelt Kris verder. “In die tijd reed ik hem op mijn twee vrije dagen. Na de twee jaar bij Anky te zijn geweest, ben ik weer thuis gekomen en volop met hem aan de slag gegaan. Hij is nu zeven jaar en via moeders kant zit er ook springbloed in, leuk he?” Met de nu zevenjarige ruin begon De Vries in de Z dressuur en ze heeft het afgelopen jaar bij de young riders gereden. “Ik ben met hem aan het doortrainen richting de U25 en ik hoop dat dat volgend jaar lukt om te starten. Dit is het laatste jaar dat ik bij de young riders mag rijden.”

Working student bij Anky

De Vries ging ondertussen MBO Marketing en Communicatie studeren aan de Johan Cruyff Academy. Voor haar studie ging ze een half jaar stage lopen bij Anky van Grunsven. Na de stage periode bleef De Vries bij Anky als working student. “Bij Anky heb ik ontzettend veel geleerd!”, vervolgt ze.

Te druk voor studie

Na de MBO studie ging De Vries verder met de HBO opleiding Commerciële Economie, ook aan de Johan Cruyff Academy. “Maar hiermee ben ik gestopt omdat ik het niet meer kon combineren. Thuis heb ik zes stallen en genoeg te rijden, en daarnaast geef ik ook nog veel les. Op dit moment ben ik ook bezig met het behalen van mijn ORUN 3 diploma.”

Twee Dark Pleasure’s

Naast Jillz rijdt De Vries haar twee eigen paarden, de zesjarige King Fan Weerdenbras en de vijfjarige Lexington GS, beide zonen van Dark Pleasure. King rijdt ze in het Z en Lexington in de M-dressuur. Verder heeft de amazone nog twee paarden van andere eigenaren in training.

Mooie kans

Sinds twee weken is De Vries aan een nieuwe uitdaging begonnen. Vijf halve dagen werkt ze bij Dinja van Liere. “Zo’n week of twee geleden belde Dinja mij op of ik bij haar wilde komen werken”, vervolgt De Vries. “Wat een mooie kans is dit! Ik was meteen enthousiast. Er staan fantastische paarden en van Dinja kan ik veel leren.”

