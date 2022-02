Kristina Bröring-Sprehe in verwachting van tweede kindje

Kristina Bröring-Sprehe en haar man Christian verwachten hun tweede kindje. De Duitse Grand Prix-amazone en haar jeugdliefde stapten in 2015 in het huwelijksbootje en werden op 29 augustus 2019 voor het eerst ouders. Toen werd hun dochtertje Mila geboren.

Bröring-Sprehe was voor haar eerste zwangerschap uiterst succesvol met de Hannoveraanse-hengst Desperados FRH (De Niro x Wolkenstein II) en won onder andere teamzilver en individueel brons op de Wereldruiterspelen in Caen (2014) en individueel zilver op de Europese kampioenschappen in Aken (2015). Na de geboorte van Mila reed de amazone slechts drie internationale wedstrijden. In 2020 met Destiny OLD (Desperados x Sandro Hit) en in 2021 met Saphira Royal (San Amour I x Monteverdi).

Saphira Royal naar Nicole Wego

In verband met de zwangerschap laat eigenaresse Elena Knyaginicheva de merrie Saphira Royal door Nicole Wego rijden. Wego reed de Rheinlander afgelopen weekend voor het eerst de ring binnen. Op CDN Ankum kwam ze tot 76,00% in de Grand Prix.

Bron: Eurodressage/Horses.nl