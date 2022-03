Kristine Möllers Standing O’Vation TSF naar Helgstrand

Jens Thorsen heeft Standing O'Vation TSF (Imperio x Consul), het internationale Intermédiaire II-paard van Kristine Möller, verkocht aan Helgstrand Dressage. De Duitse Grand Prix-amazone verwacht in juni haar tweede kindje en heeft naar eigen zeggen een aantal toekomstige Grand Prix-talenten onder het zadel, waaronder TSF Dalera BB's driekwart-zus Dallenia (Millennium x Handryk).

Standing O’Vation TSF, de volle zus van de populaire Trakehner-hengst Schwarzgold, werd in 2013 op driejarige leeftijd voor 100.000 euro aangeschaft door Jens Thorsen, de jarenlange sponsor van Möller. Möller reed de merrie in 2016 en 2017 op het WK Jonge Dressuurpaarden en daarna stroomde de combinatie door naar de internationale Lichte Tour. In 2020 en 2021 liep de merrie een aantal internationale Inter II’s.

Möller heeft in DSP Spectre (Sezuan x Silvermoon), Quatre-Quarts a l’Orange (Quaterhall x Royal Blend) en Dallenia drie toekomstpaarden, met wie ze in 2023 haar debuut op Grand Prix-niveau hoopt te maken.

Bron: Eurodressage