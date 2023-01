Kruis van Verdienste I. Klasse voor Ann-Kathrin Linsenhoff

Ann-Kathrin Linsenhoff heeft het Kruis van Verdienste I. klasse in de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland ontvangen. De Duitse, in de hippische wereld vooral bekend als dressuuramazone en organisator, ontving de onderscheiding voor haar veelzijdige inzet.

Linsenhoff ondersteunt met de Ann-Kathrin Linsenhoff Stichting voor UNICEF al vele jaren kinderen over de hele wereld. De stichting zorgt niet alleen voor onderwijsprogramma’s, maar vangt ook getraumatiseerde kinderen op. Met haar uitgebreide contacten is Linsenhoff er in de loop van de tijd in geslaagd om meer dan vijf miljoen euro aan donaties voor de kinderen op te halen.

Linsenhoff Foundation

Linsenhoff maakt zich niet alleen maatschappelijk sterk in het kader van UNICEF, maar ook met haar eigen Linsenhoff Foundation. Sinds 2014 start de Linsenhoff Foundation onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren met een migratieachtergrond en kinderen uit sociaal kansarme gezinnen op. Daarnaast adviseert de Duitse duizendpoot de vereniging ‘Kindvriendelijke Gemeenten’ van steden en gemeenten hoe zij hun projecten het beste kunnen uitvoeren in overeenstemming het het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Met de sport verbonden gebleven

In 1988 won Linsenhoff met het Duitse team goud op de Olympische Spelen in Seoul en bleef daarna tot 2007 internationale wedstrijden rijden, maar stapte daarna uit de spotlights in verband met de ziekte van Lyme. Ze bleef echter op verschillende manieren met de sport verbonden. Ze organiseert hippische evenementen en is lid van de Duitse Sports Aid Foundation en de Duitse Hippische Federatie (FN). Daarnaast maakt ze deel uit van de steungroep Fraport Skyliners (basketbalteam van Frankfurt), de Frankfurt Future Council en de Kronberg Academy Founation.

Bron: St. Georg