KWPN-hengst Arlando (16) uit de sport

Anna Zibrandtsen heeft haar toppaard Arlando (v. Paddox) teruggetrokken uit de internationale wedstrijdsport. Het duo nam onder andere deel aan aan het EK van 2017 in Gothenborg en eerder was de KWPN-hengst succesvol onder Diederik van Silfhout. De door A.J. van 't Klooster gefokte Arlando mag nu van zijn wedstrijdpensioen gaan genieten.

Met Diederik van Silfhout maakte Arlando deel uit van het Nederlandse team op de WEG van 2014 in Caen, het EK van 2015 in Aken en de Olympische Spelen van 2016 in Rio. In april 2017 werd Arlando verkocht Anna Zibrandtsen.

Verder onder Zibrandtsen

Zibrandtsen bracht Arlando in 2017 en 2018 uit in de internationale Grand Prix. In de zomer van 2018 moest de amazone haar toppaard terugtrekken van verdere deelname aan CHIO Aken door een relatief onschuldig scheurtje in de bilspier.

Tryon niet haalbaar

Later dat seizoen werd de combinatie opgenomen in het Deense team voor de WEG in Tryon maar moest toen door een blessure van de hengst verstek laten gaan. Arlando liep lymfangitis op, een ontsteking van de lymfevaten. Daardoor kon de hengst niet worden getraind en bleek Tryon niet haalbaar.

Wedstrijdpensioen

Na een wedstrijdpauze van twee jaar keerde Arlando in augustus 2020 terug in de ring. Toen liep hij op een nationale wedstrijd in Vilhelmsborg naar 70,467% en de vierde plaats. Tot een internationale rentree kwam het niet. Nu heeft Zibrandtsen besloten dat de 16-jarige hengst van zijn wedstrijdpensioen mag genieten. “We gaan door met trainen op hoog niveau, want hij houdt van werken”, vertelt Zibrandtsen aan Eurodressage. “Het oorspronkelijke plan was om hem na Tokio met pensioen te laten gaan. Maar vanwege de blessure in 2018 en toen Covid hadden we niet de mogelijkheid om een ​​mooi afscheid te organiseren.”

