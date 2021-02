KWPN-hengst Charmingmood naar Griekse amazone

De KWPN-goedgekeurde hengst Charmingmood (Winningmood x Contango) is verkocht aan Anna Kordatzaki. De Griekse amazone, die woonachtig is in de provincie Noord-Holland, neemt de teugels van de veertienjarige hengst over van Jenneke Overduin.

“Ik heb een enorme klik met Charmingmood. Ik heb twee jaar geleden een ongeluk gehad met het paard van een kennis. Daarbij heb ik mijn rug gebroken en is mijn angst in het rijden gegroeid. Kort daarop is mijn Grand Prix-paard Westpoint met pensioen gegaan, dus ik ben erg blij dat ik Charming gevonden heb en weer door kan. Mijn doel is om mooie CDI’s met hem te rijden en misschien zelfs wel de Olympische Spelen”, vertelt Kordatzaki aan Horses.nl.

Start carrière

De door Sjak Laarakkers, Christa Larmoyeur en Gert Willem van Norel gefokte Charmingmood werd in het KWPN Voorjaarsonderzoek van 2010 met 76 punten ingeschreven. De hengst begon zijn opleiding met Vai Bruntink, maar vervolgde zijn carrière in 2012 onder het zadel van de Belgische ruiter Tom Franckx.

Hengstencompetitie

In februari dat jaar eindigde het duo op de vierde plaats in de klasse L dressuur van de GMB Hengstencompetitie. Twee jaar later werden Franckx en Charmingmood tweede in de finale van de GMB Hengstencompetitie klasse Z dressuur. Na Franckx zat Kirsten Brouwer enige tijd in het zadel, zij bracht hem uit tot de Lichte Tour. Vervolgens nam Mark van de Donk over. Met deze ruiter stroomde Charmingmood door naar de Intermediaire II.

Van Overduin naar Kordatzaki

Met Jenneke Overduin liep Charmingmood eind 2019 zijn laatste wedstrijd op Lichte Tour-niveau. “Via haar is Charmingmood verkocht aan Anna Kordatzaki”, laat mede-eigenaar Adri Zekveld weten. De amazone is al jaren één van Griekenlands meest succesvolle amazones en rijdt al jarenlang op internationaal Grand Prix-niveau.

Bron: FB Adri Zekveld/Horses.nl