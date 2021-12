KWPN-hengst Chippendale naar België

Gertjan en Anne van Olst hebben de KWPN-goedgekeurde hengst Chippendale (Lord Leatherdale x Negro) verkocht naar België, dat meldt Eurodressage. De veertienjarige hengst is aangeschaft door Marc Geerts van Stoeterij Tommelberg in België. Geerts schafte eerder al Guinness (Glamourdale x Johnson) aan in de Van Olst Sales.

Stoeterij Tommelberg richt zich al jarenlang op de fokkerij, training en verkoop van springpaarden. Geerts liet aan Eurodressage weten dat het investeren in dressuurpaarden vooral voor de hobby is en dat hij er geen commerciële plannen mee heeft. Volgens de website staat Stoeterij Tommelberg bij de FEI al sinds 27 juli 2020 als eigenaar geregistreerd.

Vliegende start

De door Piet van de Brandt gefokte Chippendale werd in 2010 goedgekeurd bij het KWPN. Hij werd op vierjarige leeftijd vierde in de Pavo Cup en won in februari ’12 de GMB Hengstencompetitie klasse L onder het zadel van Severo Jurado Lopez. Een jaar later werd hij derde in de klasse M. Vervolgens stuurde Anne van Olst Chippendale in maart ’15 naar de tweede plaats in zijn Prix St. Georges-debuut, maar die vreugde mocht niet lang duren. Mede-eigenaresse Mayram Al-Khalifa liet beslag leggen op de hengst en er volgde een jarenlange strijd tussen het nichtje van de koning van Bahrein en Van Olst.

Grand Prix

In 2017 keerde Chippendale weer terug naar zijn oude stekje in Den Hout. Vorig jaar knalde hij onder Charlotte Fry naar een indrukwekkende score van 76% in zijn Intermédaire II-debuut en niet later volgde de overstap naar de koningsklasse. De Britse amazone reed twee internationale Grand Prix’ met Chippendale. In september ’20 in Hagen en in oktober dit jaar in Exloo. Zijn personal best staat op 71,957% in de Grand Prix en 74,710% in de Kür.

Bron: Eurodressage/Horses.nl