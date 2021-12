KWPN-hengst Dettori naar Dominique Filion: ‘Ik reed er zo op weg’

De bij het KWPN goedgekeurde hengst Dettori (Desperado x De Niro) heeft een ruiterwissel ondergaan. Nieuwe amazone is Dominique Filion. Zij heeft de teugels overgenomen van Hans Peter Minderhoud. "Super leuk dat Dettori de Lichte Tour al kent", vertelt Filion die onlangs afscheid moest nemen van twee Lichte Tour-paarden en op de dag van de verhuizing naar haar eigen accommodatie de achtjarige hengst op stal kreeg.

“Ik vind het super dat ik Dettori mag rijden en daarnaast is het ook heel leuk dat hij de Lichte Tour al kent. Ik heb nu mijn eigen stal en daardoor heb ik ook de gelegenheid om hengsten aan te nemen en een grotere kans om dit soort paarden te rijden. Dat was eerder niet echt het geval en je hebt eigenaren nodig die het je gewoon gunnen.”

Niet echt hoofdnummer

Dat gunnen deden Rob van Ruitenbeek en Carolien van Mourik. “Het is niet dat ik zomaar een paard bij Hans Peter heb weggehaald. Dat ging in goed overleg. Hans Peter is hartstikke druk waardoor Dettori niet echt zijn hoofdnummer was. De eigenaren gingen met Hans Peter en Nicole in overleg over welke ruiter eventueel geschikt was. Daarbij werd mijn naam genoemd zonder dat ik daar iets vanaf wist. Dat vind ik een enorme eer.”

Meer naamsbekendheid

En zo ging Filion naar het Glock Horse Performance Center in Oosterbeek om Dettori uit te proberen. “Ik had geen verwachtingen maar het klikte hartstikke goed. Hans Peter stond in de baan en ik vond het wel een beetje spannend. Maar ik dacht: volgens mij kan ik het wel”, vervolgt Filion lachend. “Ik kon er zo op weg rijden en de eigenaren waren ook tevreden. Zij willen graag dat Dettori wat meer naamsbekendheid krijgt in de sport.”

Knap en zwart

Een planning heeft Filion nog niet. “Dettori is pas net aangekomen maar tot nu toe is zijn draf het meest opvallend. De wissels doet iedere ruiter een beetje anders, dat is best een specifieke oefening. Verder doet Dettori ook al wat piaffe en passage en daarnaast is hij heel knap, zwart en kijkt zo van ‘mij maak je niks’. Hij hinnikt een keer maar voelt zich al helemaal thuis.”

Van der Putten en Minderhoud

Dettori doorliep het KWPN verrichtingsonderzoek van 2016 en slaagde met de hoogste punten (85). Vervolgens kreeg Marieke van der Putten de verrichtingskampioen te rijden en na haar vertrek bij Glock nam Minderhoud de teugels over. Deze combinatie debuteerde in september 2020 in de reguliere sport en wonnen toen met 74,338% de Prix St. Georges van de Subtopwedstrijd in Neerijnen.

Bron: Horses.nl