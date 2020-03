KWPN-hengst Eye Catcher weer in de verkoop

Andreas Helgstrand heeft KWPN-hengst Eye Catcher (Vivaldi x Partout) weer te koop staan. Vorig jaar verkocht de Deen de hengst aan de Finse Grand Prix-amazone Emma Kanerva, maar kreeg hem weer terug op stal. Onlangs reed Helgstrands stalruiter Severo Jurado Lopez de hengst de ring binnen op CDI Herning, waar hij een clinic van Will Rogers reed.

De elfjarige Eye Catcher verhuisde door de loop der jaren heen enkele keren van stal. In augustus van 2015 verkochten fokker Gerrit Snoeks en Joop van Uytert hun aandelen in de hengst aan Shirley en Titan Wilaras van Platinum Stable. Vorig vertrok Eye Catcher naar Helgstrand, maar vond binnen een maand tijd al een nieuwe eigenaresse in Kanerva.

Carrière

Als jong paard was Eye Catcher uiterst succesvol onder het zadel van Kirsten Brouwer. De hengst won twee keer brons op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden en liep daarna Lichte Tour. Na het vertrek van Brouwer bij Platinum Stable nam Antonio Laiz Zandio de teugels over en reed hem enkele keren internationaal Lichte Tour. Toen ook die samenwerking ten einde kwam, reed Inna Logutenkova hem voor enige tijd.

Bron: Horses.nl