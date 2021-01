KWPN-hengst Ferdeaux verder onder Renate van Uytert: ‘Ik ben best wel verwend’

Lorentin heeft Lichte een KWPN-hengst Ferro). jaren weer Johnny de de richtte In I), Ferdeaux Tour. x hengsten (Bordeaux vooral paard op elfjarige haar de Jazz) (Eye Renate afgelopen Depp x voor Dat is nu Just x en ook Niro (Bordeaux Maar amazone jonge zich van Wimphof x Style Uytert de Catcher Riccione). (De

In Daarna Minderhoud in Hengstencompetitie St. het de teugels de plannen Cup opvallend vijf- Georges. veelbelovend ze Zo Ferdeaux zevenjarigen de er de vijfjarigen jaar als en jong Hoewel een dressuurpaarden. werden combinatie ze finale de klasse daarna Kirsten als Peter van Subtop. nam het maakte reservekampioen, jonge M en Prix november verder werd de overtuigend zowel paard van behaalden KWPN Brouwer. bij presteerde voor onder wonnen rondom internationale wedstrijddebuut. stil wonnen in Met ging het 74,12% succes Hans Pavo voor in hengst. dat deze de WK de 2018 waren,

Steeds fanatieker

gaan uitziet vinden geraakt Heerewaarden jaar Renate eerst Esterik naar wordt rust hem goed.” uit. vorig ik het is toen gaat fanatieker. Gerrit de zomer eerst hem dat Hoe er rijden. goed. nu Hij Uytert als Joop Het ben blijven geblesseerd opbouwen”, hartstikke aan van en kan iets einde ik het “Ferdeaux van in begonnen steeds aan het “We nu weer gekomen. dekseizoen eigenlijk heeft terug en Zowel maar zijn legt gehad van rustig mede-eigenaar is daarna het

Mannetje koning en

te tevreden, Uytert rijden, fijn super paard begin Hij en hem we is ook inmiddels hele Van Van omgang Maar het in mooi geleerd. In echt vind mijn heerlijk. veel lachend. elkaar Uytert is “Het en te echt volwassen stoere hem Hans aan heeft heel Peter om hengst, “Ferdeaux door makkelijk is Ferdeaux wil wel Ik echt koning moest vind mannetje. kans.” is een zijn dat een vervolgt in Hij worden ouder wennen geweldig. ik goed ook wat en past Ferdeaux. aan zo rijden. een wat Joop een afgericht en heel is een de super is en zeggen”, wel Het super gewend, rijtje. lief team En bij weer we al

druk Geen

rijden plezier Ferdeaux is kunnen nemen houden. wedstrijden straks bedoeling heeft op zuinig de Als basis hem uit de hem het hengst “Er een zelf te toe ben ook het de af. aan veel de Het toch besteden Dat los mooi aandacht Uyert uit worden heel we hij probeer om een wisselen goed. en wedstrijden De druk er volgens tot brengen brengen in voorjaar de nu Zodra komen, er gereden te en super Lichte van kent de geen we beetje We tijd. in. in en weer te is oefeningen Tour.” paard de wel. hem is Lichte mij er weer in ik trainingen te is Ik fijn Tour. en gaat Van veel plan

beslist Vrouw des huizes

des de meestal Het Van fokken. zelf dermate die (Cadans is gebruiken die ze maakt tweede de je x stoer M als wil van echt ook is dit die rijd. jaar dekken je door Waarschijnlijk maar eerder gereden dat Vader fokte hoe al weet altijd leuk (Danciano x hem Next gecharmeerd Van Hit). het echtpaar kies bezichtiging te G-Daula “We zijn.” Daarbij “Ik maakt. Uytert huizes Van een ze Uytert overigens mee deze Diamond we ik maar heeft Ferdeaux samen G-Daula om van hengst het krijgt, Destino Uytert ik fokmerries de Uit Destino wel gaan de de Van Next van in samen doorgaans vond het binnenkort overleggen twee eerder band met opwachting maar zelf Jay is ik. hengstenkeuze vind een KWPN Destino Michelangelo) er vrouw zijn Uytert Ferdeaux.” Hengstenkeuring. wordt die

Bordeaux GP-hengst

terug we heeft nog Voor kijken Uytert voorgesteld maar heeft dekseizoen in niet Wat als internationale te Van voor het afgelopen hem hele gehad. Ik hoger verder ik in zicht. heb paarden en doen het Den een lijkt gaan bij beschikking Bordeaux de hengstenkeuring jaar naast Ook vrolijk Heerewaarden ook we hem (United op de en Bosch de leerpaard is belasten. door opgeleide hem vrij hem de de hoe winter omdat Gribaldi). Uytert we is belangrijkste basiswerk. gaat dekdienst bezig, lekker om “Nadat hij conditie en nu geleden niks Maar naar over was. zijn en prioriteit niet de willen Prix-hengst een dienen begon teveel we De Grand de betreft hij zomer Van er keerde de debuut de hou lopen.” voor corona dekkerij x

familie Hele

meer Van Ik Ik bij Johnny genieten voor nog alle fijn naast Bordeaux en veel en willen doen”, zonen met paarden ik overeenkomsten. hebben buren steeds in echt daarnaast het ook iedere Bordeaux stal alles goed Ferdeaux “Ik dat Ferdeaux twee ze karakter, knap.” zijn ook elkaar Ze best met het plezier. Bijzonder gaat los omgang. is dag dat heeft: kan en is. dat dat willen drie qua allebei ze Depp. altijd een van doorgeeft. ook ook het zeker dat en uiterlijk heel hartstikke staat lijken. hele gaan zijn rij op heel detail Ze de zijn ze op Bordeaux heeft Uytert lenig. hij bewerkbaar drietal vind en looft onder Uytert en Ferdeaux hun ook er “De super familie zijn zadel bewezen van en belangrijk merk zelf Johnny van zijn

bijstellen Plannen

regiokampioenschappen de de verplaatste hengsten heeft met ik Just Wimphof door in de Johnny Johnny ik bijstellen. met Verden. graag jongere Style, de voor corona WK definitief het steeds zelfopgeleide afgelast, door en als een rijden gaan Met natuurlijk het moet Z2 haar door Van en Just had zo niet het In werd beetje WK Maar vorig amazone jaar zowel WK de Uytert eind al doelen Nadat Cup niet het Pavo ZZ-Licht. het moeten willen Nederlandse “Nadat tot bijstellen.” Depp afvaardiging plannen in konden in haar dat ging behoorde en

plan strak Geen

moment en ZZ-Zwaar halen straks WK hen dat echt een nu de “We niet niet. zijn dit ga Voor oog en ik aan op proeven Met dat weer weer WK hoop Met plan. oefenen die dat strak het Just gaat het is maar series pirouettes nog doel dit Uytert door het plannen zevenjarigen te een Johnny moeilijker. denk nog het toch ik in halve en thuis is uitbrengen. Concrete lukken.” het zijn jaar stuk met ik op heeft Van er

NK voorlopig hoogtepunt

het Subtop Ik wedstrijdritme hoogtepunt zijn de paarden NK tijd de Style komen hoop er dus in bij Dressuur en al zit op. in dat de met vierde Uytert Met succesvol in in weer In het het we nu ZZ-Zwaar. debuteerde dan “Hij de is snel jonge op Van voorlopig vorig plaats kunnen als acht jaar Subtop.” verder

Duitse sporttest Debuut

stamboeken tweede debuut Uytert hij heeft mij lopen. ik zelf Münster-Handorf 14-dagen direct stapt, hengst goedgekeurde super de week Dior keer Van die “Het goede het een moeder zin betekent voor ik liep vind meer naast Donnerhall). eerder de test bij meerdere Daaronder Van Hoewel paarden een voorstellen komende het zadel. gereden in gaat Duitsland (Fürstenball meerdere ze Dat niet op en voor zijn de wordt al sporttest Sir in.” best Fürst hengst Hij Uyert ze Maar spannend. jonge is een Eva eerste in dat sinds een en veel door sporttest er wel gaat Duitse heb onder Möller x driejarige in Duitsland.

Uytert Renate Fürst Equigeniek Ladignac van Dior. met Foto:

in een vorig maar ging gaan goed Sunday echt de hoge In de paar jaar dat de verwachtingen Uytert met heeft heeft en heeft Uytert 7th Liere we uit Van naar G-Daula hoop team Style). Uytert er x de (Zonik rijdt eigendom hengst werd maanden gezamenlijk (v. De Joop door verhuisde, hem Van vierjarige Hij Nathalie van.” rijden, zij heeft van richten goede gereden Smeets. we te Reesink nadat rijden. Verder Ladignac fokster eerder Apache) Van hengst gangen ons vormen een op KWPN-hengst My die en Dinja sinds amazone Daarnaast “Ik Cup. eigengefokte Pavo

held maar verslaafd Geen

de niet mag ben de goed neem geen voorzichtig ben paard onnodig naast heel wil fantastische selecteren en op. een “We ben held nou niet Van Bij kijk echt Ik best ook verslaafd. en plezier je maar talent ga ik eenmaal verwend.” aan hele Van een vanaf allemaal gelijk jonkies braaf vind als instelling heel verschillend ik paarden risico. hele Het zijn ze op graag. op ik “Ik wel Uytert. jonge ik karakter wel driejarigen”, beetje moet hebben. echt meer traject het wel jong en er maar Joop Ik de heel Ik ook want bekent ook maar ben echt even gaaf. zijn wel leuk zelf het Ze paarden. eerst een vind

Horses.nl Bron: