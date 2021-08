KWPN-hengst Giovanni verder onder Severo Jurado Lopez

Gertjan van Olst heeft de tienjarige KWPN-hengst Giovanni (Chippendale x Scandic) ondergebracht bij zijn oud-werknemer Severo Jurado Lopez. De in Denemarken gevestigde Spanjaard maakte zich vorig jaar zelfstandig en toen bracht Van Olst al direct een aantal paarden. Nu heeft Lopez er nog eentje waarmee hij straks in de Grand Prix kan starten.

“Ik heb Giovanni nu een ​​paar weken op stal en daarvoor had ik hem in Nederland geprobeerd. Sinds de eerste keer dat ik hem reed, voelde ik iets speciaals aan dit paard”, vertelt Severo Jurado Lopez aan Ridehesten. “We leren we elkaar nu beter kennen en trainen richting de Zware Tour. Het is de bedoeling dat Giovanni dit jaar zijn debuut in de Grand Prix maakt.

WK en Subtop

De door wijlen Cees van Etten gefokte Giovanni liep twee jaar op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Als vijfjarige onder Ingrid Ockhuisen-Malan en als zevenjarige onder Franka Loos. Zij reed de hengst toen naar de vijfde plaats in de finale. Giovanni werd in de Subtop uitgebracht tot en met de Lichte Tour.

