KWPN-hengst Grand Galaxy Win geruind

Charlotte Jorst heeft Grand Galaxy Win (Apache x Jazz) drie weken geleden laten castreren, zo meldt Eurodressage. De in de Verenigde Staten woonachtige Deense onderneemster schafte de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst in oktober 2018 aan en bracht hem in de afgelopen twee jaar drie keer op internationaal Lichte Tour-niveau uit.