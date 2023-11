KWPN-hengst Grappa naar Hong Kong

De KWPN-goedgekeurde hengst Grappa (Fidertanz x Special D) is verkocht naar Hong Kong. De twaalfjarige hengst vervolgt zijn carrière onder het zadel van de jeugdamazone Yuddy Cheng. De afgelopen vier jaar stond Grappa in Frankrijk.

Yuddy Cheng verhuisde recent naar Groot-Brittannië, waar ze werkzaam is bij voormalig Grand Prix U25-ruiter Alexander Harrison. De amazone trainde voorheen bij de in Duitsland gevestigde Joao Pedro Moreira, maar vertrok voor haar studie aan de universiteit van Bath naar Groot-Brittannië.

Cornelissen

Grappa werd in het voorjaar van 2015 met 76,5 punten goedgekeurd bij het KWPN. Zijn cijferlijst bestond uit een 8,5 voor de stap, 7 voor de draf, 8 voor de galop, 7 voor souplesse, houding en balans en een 8 voor de rijdbaarheid en bewerkbaarheid. Hij liep als vier- en vijfjarige in de Pavo Cup en Adelinde Cornelissen reed hem in de hengstencompetitie.

Naar Frankrijk

In januari 2018 kwam de zwartbruine hengst vanwege tijdgebrek van Cornelissen bij Jean-René Luijmes op stal te staan, die hem vervolgens op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch voor het eerst voorstelde. Eind van de zomer won het duo brons won op het Nederlands Kampioenschap in de klasse ZZ-Licht en daarna waren de twee succesvol in de Lichte Tour. In 2019 werd hij naar Frankrijk verkocht. Hij werd daar op Lichte Tour-niveau uitgebracht door Laura Vandeputte en werd in 2023 in één Inter II gestart door Jean-Philippe Siat.

Bron: Eurodressage/Horses.nl