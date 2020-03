KWPN-hengst Gunner KS gecastreerd

De bij het KWPN goedgekeurde Gunner KS (Belissimo M x Vincent) is hengst af. Volgens eigenaresse Bernadette Brune had de door wijlen Arthur Kleijwegt gefokte Gunner zowel thuis als op concours teveel last van hengstengedrag, waarop ze besloot hem te laten castreren.

“Gunner was moeilijk en aan het brullen op wedstrijden of wanneer we paarden in de wei hadden staan”, vertelt Bernadette Brune aan Eurodressage. “Nu is hij heel lief en we hebben zonodig nog genoeg diepvriessperma.”

Via Helgstrand naar Brune

Als jong paard werd Gunner gereden door Laurens van Lieren en daarna nam Dana van Lierop de teugels over. Onder haar liep Gunner als vijf- en zesjarige op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Op zevenjarige leeftijd debuteerde Gunner in de Subtop en passeerde toen gelijk de 70% in het ZZ-Zwaar. Kort daarna verhuisde Gunner naar Stal Witte en een paar maanden later kocht Andreas Helgstrand de hengst. Die verkocht hem binnen no-time door aan Grand Prix-amazone Bernadette Brune.

Nationale Lichte Tour

Brune heeft Gunner vorig jaar een aantal keer op nationale wedstrijden op Lichte Tour-niveau uitgebracht. Hun debuut in Ankum wonnen ze met 71,94%.



