KWPN-hengst Hometown naar Zweden

De KWPN-goedgekeurde hengst Hometown (Apache x Ferro) is met het oog op de sport en fokkerij verkocht naar Zweden, waar hij in training staat bij Lövsta Stutteri. De zwarte hengst was in het bezit van de familie Burgers en werd vooreen gereden door Diederik van Silfhout en diens stalamazone Febe van Zwambagt.

“Hometown is een maand of drie à vier geleden al verkocht. Hij was klaar om de overstap naar de ZZ-Licht te maken en toen Egbert Schep met een investeerder langskwam, stonden we voor de keuze om te verkopen of niet”, vertelt Frans Burgers. “We hebben besloten te verkopen en daarna is Hometown naar Zweden vertrokken. Hij staat in training op Lövsta Stutteri en staat daar met het oog op de sport en fokkerij.”

Loopbaan