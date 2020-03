KWPN-hengst Jheronimus verder onder Kirsten Brouwer: ‘Ik bof met hem’

De eerder door Gerrel Vink gereden KWPN-hengst Jheronimus (Dream Boy x Jazz) heeft een nieuwe ruiter. Dat is Kirsten Brouwer. Zij heeft de zesjarige hengst van fokker en eigenaar Willem van Weert nu ruim twee maanden op stal staan.

“Jheronimus is heel leuk en echt een heel goed paard”, vertelt Kirsten Brouwer enthousiast. “Het is nog een beetje groenig en hij moet sterker worden maar Jheronimus heeft abnormaal veel kwaliteit in alle drie de gangen. Verder heeft hij veel go op de goede manier en het is een hele lieve hengst. Ik bof met hem en heb zin in wat komen gaat.”

WK Jonge Dressuurpaarden

Brouwer richt zich met Jheronimus op het WK Jonge Dressuurpaarden. Daarvoor stonden voorselecties op de planning maar die zijn vanwege de coronamaatregelen afgelast. Nu dienen combinaties thuis een video van proef te maken en in te sturen naar de selectiecommissie. “Het is afwachten hoe alles gaat lopen met corona maar ik denk dat het WK wat voor Jheronimus zou kunnen zijn. Verder nemen we de tijd. Ik denk echt dat het een paard voor de toekomst is.”

Verrichtingsonderzoek

Jheronimus behaalde onder Gerrel Vink in de Pavo Cup van 2018 de negende plaats, waarna hij werd aangewezen voor het verkort verrichtingsonderzoek. Na het doorlopen van het onderzoek werd hij ingeschreven met 83 punten. Naast het KWPN is Jheronimus goedgekeurd bij het Oldenburger Verband.

