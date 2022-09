KWPN-hengst Joyride verder onder Nico Nyssen

De bij het KWPN en in Oldenburg goedgekeurde Joyride (Ampère x Jazz) gaat zijn carrière voorzetten onder Nico Nyssen, die hoge verwachtingen heeft van zijn nieuwe troef. De inmiddels geruinde Joyride was reservekampioen van het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek van 2017.

“Na een paar maanden in training bij mij, hebben we besloten dit fantastische paard te kopen”, aldus Nico Nyssen over de achtjarige Joyride. “Hij heeft alle kwaliteiten om mijn volgende Grand Prix-paard te worden. Het is nog een lange weg te gaan maar ik heb heel veel zin in de toekomst.”

Grand Prix U25

Nyssen komt succesvol uit in de Grand Prix U25 en reed met Farrington (v. Jazz) vorige maand op het Europees kampioenschap U25 in Hongarije. Naast zijn eigen paarden is hij stalruiter bij het Glock Horse Performance Center.

Reservekampioen

De door De Engelse Hoeve gefokte Joyride was in eigendom van Victor Petit Ferrer en doorliep het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek van 2017. Vervolgens werd hij ingeschreven met 84 punten en daarmee reservekampioen. De Ampère-zoon werden eerder gereden door Lina Uzunhasan en Kirsten Brouwer. Met Brouwer was Joyride reserve voor het WK Jonge Dressuurpaarden van 2019.