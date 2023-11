KWPN-hengst Las Vegas naar Diederik van Silfhout

Diederik van Silfhout heeft van eigenaren Nico Witte en Nol Gerritsen de beschikking gekregen over de achtjarige KWPN-hengst Las Vegas (Ferdeaux x Wynton), die tevens in Oldenburg en Hannover is goedgekeurd. De drievoudig finalist van het WK Jonge Paarden, Pavo Cup kampioen en hengstencompetitie winnaar staat sinds enkele dagen op stal bij Van Silfhout.

“Hans Peter Minderhoud heeft Las Vegas na de ernstige blessure van mijn schoondochter Emmelie Scholtens, ontstaan tijdens het opstappen bij de hengstenkeuring in Den Bosch, als tussenoplossing gereden”, legt Nico Witte uit. “Hans Peter heeft fantastisch werk geleverd en daar zijn wij hem dankbaar voor.”

Verder met opleiding

“Natuurlijk hadden we Las Vegas heel graag terug gehad bij Emmelie. Maar aangezien zij op dit moment nog steeds maar 55 procent kracht terug heeft in haar been en wij verder willen met de opleiding van Las Vegas, hebben we nu in Diederik een fantastische en passende ruiter gevonden die het vervolg van zijn opleiding nu verder voor zijn rekening zal nemen.”

Lichte Tour-debuut

De door wijlen John Deenen gefokte Las Vegas doorliep het KWPN najaarsonderzoek van 2019. Hij werd ingeschreven met 90 punten en is daarmee één van de hengsten die met de hoogste punten ooit is ingeschreven bij het KWPN. Van Silfhout is van plan om de Las Vegas binnenkort uit te brengen in de Lichte Tour.

