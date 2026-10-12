KWPN-hengst Lord Diamond vervolgt carrière in Zwitserland

Petra Trommelen
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Lord Diamond (v. Daily Diamond) met Krista Kolijn. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De KWPN-goedgekeurde dekhengst Lord Diamond (v. Daily Diamond) vervolgt zijn carrière in Zwitserland. De Grand Prix-hengst is een maand geleden verkocht aan Natallia Varchenko, zo maakte zijn voormalige amazone Krista Kolijn bekend.


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