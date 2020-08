De KWPN-goedgekeurde Maestro (Contango x Joost) van Karen Nijvelt is op 26-jarige leeftijd overleden. Nijvelt leidde de hengst op tot het hoogste niveau van de dressuursport en reed hem enkele jaren succesvol op Grand Prix-niveau. De amazone was altijd laaiend enthousiast over zijn nafok en heeft meerdere van hen opgeleid en uitgebracht in de Subtop.