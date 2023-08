KWPN-hengst Westenwind overleden

De KWPN-goedgekeurde hengst Westenwind (Flemmingh x Contango) is op twintigjarige leeftijd overleden, dat heeft zijn eigenaresse Marjon Lems Wensveen op Facebook bekend gemaakt. Westenwind verhuisde eerder dit jaar naar de familie Lems.

De door Henriëtte de Vries gefokte Westenwind begon zijn carrière onder Emmelie Scholtens. Ze namen twee jaar op rij deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden, werden Nederlands kampioen in het Z1, reservekampioen in het ZZ-Licht en kampioen in het ZZ-Zwaar. Daarna was hij met Tom Franckx, Kirsten Brouwer en Ireen de Leeuw actief in de Subtop.

In 2018 werd Westenwind verkocht aan Ahmed Sharbatly. Van 2019 tot en met 2022 kwam deze combinatie uit in de paradressuur in Grade V en in de Lichte Tour.

Westenwind leverde onder andere het internationale Lichte Tour-paard Dance4Life (mv. Ferro) en de internationale Grand Prix-paarden Dukaat (mv. Son de Niro) en Hocus Pocus (mv. Rubels).

Bron: Horses.nl