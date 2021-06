Akane Kuroki brengt de KWPN-goedgekeurde hengst Zuidenwind (OO Seven x Jazz) deze week niet aan start op de Olympische kwalificatie in België. De Japanse amazone liet aan Eurodressage weten dat de hengst niet fit is.

Kuroki heeft Zuidenwind ruim een jaar onder het zadel. Vorig jaar bracht ze de hengst een aantal keer aan start op het Global Dressage Festival in Wellington, in Donaueschingen en in Oldenburg. Dit jaar reed ze CDI München-Riem en CDI Achleiten.

Bron: Eurodressage