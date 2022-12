KWPN-merrie Orafina een van de genomineerden ‘Paard van het Jaar’-verkiezing in Amerika

De Amerikaanse federatie (USEF) heeft de nominaties bekend gemaakt voor de verkiezingen 'Ruiter van het Jaar' en Paard van het Jaar'. Adrienne Lyle en Will Coleman maken kans op de William C. Steinkraus Trophy. Kent Farrington's KWPN-merrie Orafina (v. For Fashion), gefokt door de VDL Stud, is een van de genomineerden voor de Horse of the Year Award

Eventingruiter Will Coleman won teamzilver met Off The Record (v. Arkansas VDL) op het wereldkampioenschap eventing in Pratoni del Vivaro. Hij hielp het Amerikaanse eventingteam zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs 2024. Coleman was het hele jaar al in vorm, hij eindigde in de twee CCI5*-L wedstrijden waaraan hij dit jaar deelnam in de top 10. Op Dondante (v. Pacino) werd hij zevende in Kentucky en zesde in Maryland. Op het WK werd hij met Off The Record individueel zevende. Uit de 29 starts reed de Amerikaan 21 keer een top tien binnen.

Adrienne Lyle

Na een zilveren teammedaille op de Olympische Spelen van Tokyo heeft de Amerikaanse dressuuramazone Adrienne Lyle het niet rustig aan gedaan. In augustus behaalde Lyle met Salvino 83,704% in de kür op het WK in Herning, de op één na hoogste score uit haar carrière en goed voor de zesde plaats in een sterk internationaal deelnemersveld. De combinatie speelde een sleutelrol in de kwalificatie van het Amerikaanse dressuurteam voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Inmiddels staat Lyle op de elfde plaats op de wereldranglijst.

Para-amazone Kate Shoemaker is de derde genomineerde. In Herning won ze individueel zilver en team brons.

Horse of the Year

In de Horse of the Year-verkiezing zijn vier paarden genomineerd. De tienjarige merrie Orafina, gefokt door de VDL Stud uit Bears. De dochter van For Fashion startte onder Kent Farrington dit jaar 50 keer en eindigde 20 keer in de top tien. Negen keer werd de combinatie eerste, allemaal over parcoursen van 1.50m en hoger, en won vier Grand Prix’ (twee 5* en twee 3*).

De andere genomineerden zijn Will Colemans Off The Record, Salvino (v. Sandro Hit) van Adrienne Lyle en Quiana (v. Quaterstern) van para-amazone Kate Shoemaker.

De uitreiking van de awards zijn op 12 januari (o.a. de William C. Steinkraus Trophy) en op 14 januari de Horse of the Year award.

Bron USEF