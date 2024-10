KWPN-merrie Times Kismet verder onder Von Bredow-Werndl

Eurodressage bracht vandaag het nieuws dat het toptalent Times Kismet (v. Ampère) op stal staat bij Jessica von Bredow-Werndl. De negenjarige KWPN-merrie, die voorheen werd uitgebracht door Charlotte Dujardin, is verkocht aan de sponsoren van Von Bredow.

De Brits-gefokte KWPN-merrie Times Kismet liep in oktober 2018 met 84 punten naar de hoogste score op de EPTM-test in Ermelo. “Dit is een grootramige, bergop gebouwde hoogbenige merrie die met heel veel takt en een mooi voorbeengebruik beweegt. Ze beweegt goed met de schoft omhoog en heeft veel souplesse. Daarnaast is ze goed te bewerken, een compleet dressuurpaard. We hopen haar hier in Nederland terug te zien in de dressuursport!”, was destijds het commentaar van Dirksen.

De Ampère-dochter kende haar verdere opleiding onder het zadel van Charlotte Dujardin. Juni vorig jaar maakte het duo een winnend internationaal Lichte Tour debuut in Wellington Heckfield, waarna ze op het CDIO Aken de Prix St Georges wonnen met een score van 77,588% en de Intermediaire I met 78,294%.

Dankbaar

“Het is met groots enthousiasme en dankbaarheid dat we Times Kismet verwelkomen in Aubenhausen. We zijn enorm dankbaar voor de kans om zo’n geweldig paard onder onze hoede te hebben. We willen onze partners en Kismet’s fokker Peter Belshaw bedanken voor de samenwerking”, aldus Von Bredow-Werndl.

Lees hier het hele verhaal

Bron: Eurodressage/ Instagram