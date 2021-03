KWPN neemt online winstpunten van Z1 tot en met ZZ-Licht niet mee

Sinds de introductie van de KNHS online wedstrijden neemt het KWPN de daarin behaalde resultaten niet over. Deze resultaten tellen dus niet mee voor de hoogste sportstand, fokwaarden en predicaten. Uitzondering daarop zijn de klasseringen en winstpunten die behaald zijn tijdens de restricties rondom het coronavirus: deze zijn/worden verwerkt tot en met de klasse M2. Dat geldt echter niet voor de klassen Z1 tot en met ZZ-Licht.

Het KWPN verwerkt – in normale omstandigheden – de sportstanden van de KNHS en gebruikt deze ter informatie voor haar leden, als input voor de fokwaarden en voor het vergeven van predicaten welke gestoeld zijn op sportresultaten (keur, sport en prestatie). Gedurende de coronaperiode is het door de KNHS mogelijk gemaakt om proeven te filmen en deze te laten beoordelen door een KNHS-jurylid. De score en de eventueel behaalde winstpunten worden door de KNHS verwerkt en tellen mee voor de sportstanden en de promotie en degradatie regeling van de KNHS.

Sportstanden, fokwaarden en predicaten

De behaalde resultaten van de KNHS online wedstrijden worden echter door het KWPN niet overgenomen en tellen niet mee voor de hoogste sportstand, fokwaarden en predicaten. Hierop geldt een uitzondering voor de klasseringen en winstpunten behaald tijdens de restricties rondom het coronavirus: deze zijn/worden verwerkt tot en met de klasse M2.

Z1 tot en met ZZ-Licht

Vanaf 1 maart kan men bij de KNHS tevens een proef in de klassen Z1 tot en met ZZ-Licht laten beoordelen via Online Dressuurproeven Beoordelen. De hiermee behaalde KNHS online dressuursportstanden in de klasse Z1 tot en met de klasse ZZ-Licht neemt het KWPN echter niet over en hierop worden dus ook geen predicaten toegekend.

Niet gelijk aan wedstrijdsituatie

De afdeling Inspectie van het KWPN is van mening dat het rijden van een proef in een trainingsomgeving niet gelijk staat aan het rijden van een proef in wedstrijdsituatie. Hierbij wordt er gedacht aan het gebrek aan toezicht op het losrijden, het niet tussen andere deelnemers/paarden presteren en het presteren op onder andere en controleerbare omstandigheden dan op een wedstrijdterrein. “Onder andere karakter en rijdbaarheid zijn speerpunten van onze fokkerijstrategie en deze komen tijdens fysieke wedstrijden anders tot uiting dan in de bekende thuisomgeving”, aldus het KWPN.

Bron: KWPN