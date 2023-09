KWPN-reservekampioen Kadans naar Groot-Brittannië

De reservekampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2018, Kadans (Franklin x Jazz), is verkocht aan de familie Pidgley. Annabella Pidgley, die dit jaar Europees kampioen bij de young riders werd en met Gio (v. Apache) en Vamos Amigos (v. Vitalis) actief is op internationaal Grand Prix-niveau, wil de hengst in de Grand Prix U25 gaan uitbrengen.

De door G.J. Rijper gefokte Kadans werd op de hengstenkeuring in 2018 door Andreas Helgstrand aangeschaft. Hij verhuisde naar Denemarken, werd daar goedgekeurd bij het DWB en doorliep een goede verrichtingstest. Hij werd het jaar daarop door Eric Guardia Martinez in de selectie voor het Deens kampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden voorgesteld, maar liep verder geen wedstrijden. In 2022 verhuisde hij naar Helgstrands accommodatie in Duitsland, waar Leonie Richter de teugels van de hengst overnam. Zij leidde hem op tot Intermédiaire II-niveau.

Bron: Eurodressage