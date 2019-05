Lara van Nek neemt teugels Jappeloup over

De fraaie Jappeloup (All At Once x Lord Leatherdale) gaat zijn opleiding vervolgen onder het zadel van Children-amazone Lara van Nek. Vai Bruntink leidde de vijfjarige hengst op en reed hem in verschillende jonge paarden-competities. "Zoals gepland zal Lara van Nek nu de teugels overnemen van deze knappe en super lieve hengst", schrijft Bruntink op Facebook.

Jappeloup is, net zoals zijn vader All At Once, in eigendom van Willeke Bos van Stal 104. Haar dochter Lara gaat de hengst in de toekomst uitbrengen bij de junioren. Bruntink vertelde eerder al aan Horses.nl dat het altijd al de bedoeling was dat Lara hem zou gaan rijden. “Jappeloup past Lara heel goed en heeft een heel fijn karakter.”

Pavo Cup-selectie winnaar

Jappeloup won vorig jaar de Pavo Cup-selectie in Friesland met 85 punten. Jurylid Gert van den Hoorn omschreef hem toen als volgt: “Niet de grootste van het gezelschap, maar in beweging maakt hij zich dat wel. Hij beweegt met heel veel techniek, heeft drie goede basisgangen en veel dressuuraanleg. Jappeloup is een heel compleet dressuurpaard. ”

Bron: Horses.nl