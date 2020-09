Lara van Neks EK-pony Baumann’s Despino verkocht

Na drie Europese kampioenschappen bij de children met Fariska (v. Vivaldi) maakte Lara van Nek vorige maand in Hongarije haar EK-debuut bij de pony's. Dat deed ze met Baumann’s Despino NRW (v. FS Don't Worry). Dat EK was ook hun laatste wedstrijd want toppony is nu verkocht. De tienjarige Despino gaat zijn carrière voortzetten in Duitsland.

Despino werd eerder in de internationale sport uitgebracht door Thessa Gilbers. Op het EK van 2018 in Bishop Burton maakte het duo deel uit van het Nederlandse team dat toen brons won.

EK Hongarije

Vervolgens werd Despino verkocht aan Stal 104 van Willeke Bos. Haar dochter Lara van Nek reed de pony naar meerdere internationale successen met als laatste hoogtepunt het EK in Hongarije. Daar zetten ze in alle drie de proeven het beste Nederlandse resultaat neer. Met het team werd het brons, in de individuele proef werden ze zesde en in de kür zevende. De vijftienjarige Van Nek gaat zich nu volledig richten op de paarden.

Terug naar geboortegrond

Despino werd gefokt door de Westfaalse topfokker Alfons Baumann. Met de verkoop naar Duitsland keert de pony nu dus weer terug naar zijn geboortegrond.

Bron: Horses.nl