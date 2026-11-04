Larissa Pauluis nieuw in FEI Dressuurcomité

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Larissa Pauluis nieuw in FEI Dressuurcomité featured image
Larissa Pauluis met Flambeau Foto ©FEI/Lukasz Kowalski
Door Savannah Pieters

Larissa Pauluis is gekozen als nieuwe atletenvertegenwoordiger in het Dressuurcomité van de FEI. Ze begint in 2027 aan een termijn van vier jaar en volgt daarmee Yvonne Losos de Muñiz op. Eurodressage bracht dit nieuws als eerste naar buiten.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant