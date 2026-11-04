Larissa Pauluis nieuw in FEI Dressuurcomité

Larissa Pauluis is gekozen als nieuwe atletenvertegenwoordiger in het Dressuurcomité van de FEI. Ze begint in 2027 aan een termijn van vier jaar en volgt daarmee Yvonne Losos de Muñiz op. Eurodressage bracht dit nieuws als eerste naar buiten.
door (Ampère werd Club prestaties Flambeau op voorgedragen dankzij staat de met Belgische Zeoliet). De amazone Riders veertiende de momenteel International Ze haar x FEI-wereldranglijst (IDRC). Dressage
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en haar benoeming nog heeft in Met vertegenwoordigt eind vertegenwoordigers twee Eyckmans tot België termijn een heeft comité. wedstrijdorganisatoren de het 2027. Thomas
Horses.nl/Eurodressage Bron:
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