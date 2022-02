Laura-Franziska Riegel nieuwe amazone Bundeskampioene Caty OLD

Bundeskampioene Caty OLD (Sir Donnerhall I x Fürst Heinrich) wordt sinds een tijdje gereden door Laura-Franziska Riegel. De negentienjarige amazone traint met de door Paul Werndl gefokte merrie bij Marcus Hermes en heeft haar inmiddels twee keer op Lichte Tour-niveau uitgebracht. Afgelopen weekend stuurde ze Caty de ring binnen op CDN Ankum. Daar scoorde ze in de Test of Choice in de Duitse klasse S 65,44%.

Caty, die uit een bijzonder goed nest komt (volle zussen Cindy en Candy en volle broer Sir Heinrich werden allen Bundeskampioen), liep in 2018 naar de titel op de Bundeschampionate, toen nog onder het zadel van Hermann Gerdes. In 2020 nam Eva Möller voor een korte periode de teugels over, daarna nam Pia Wischerath plaats in het zadel. Met Wischerath liep de nu achtjarige merrie een aantal proeven op ZZ-Zwaar/Lichte Tour-niveau.

Bron: St. Georg