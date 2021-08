Laura Graves in verwachting

Laura Graves en haar man Curt verwachten in december hun eerste kindje. De Amerikaanse dressuuramazone is zwanger van een meisje. "Onze kleine familie is aan het groeien en we kunnen niet wachten op dit volgende hoofdstuk", aldus Graves. Het stel stapte in oktober vorig jaar in het huwelijksbootje.

Na het pensioen van Verdades (Florett As x Goya), waarmee Graves onder meer teambrons op de Spelen in Rio en team- en individueel zilver op de Wereldruiterspelen in Tryon won, maakte de amazone in april dit jaar haar nationale Lichte Tour-debuut met SenSation HW (Sunday HW x Dancier). Ze heeft nog geen internationale wedstrijden met de achtjarige Westfaler gereden.

Bron: Horses.nl/Laura Graves