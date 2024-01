Laura Graves verliest toekomstpaard Sensation

Laura Graves vormt niet langer een combinatie met Sensation (Sunday NRW x Dancier), de beoogde opvolger voor haar Olympische paard Verdades (Florett As x Goya). Eigenaren Scott en Carol McPhee haalden de elfjarige Westfaler-ruin naar huis in verband met een meningsverschil over de weg naar de Olympische Spelen in Parijs.

“Toen we de samenwerking begonnen, was het de bedoeling dat die zou voortduren tot de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles”, legt Laura Graves uit aan Dressage News. Afgelopen najaar accepteerden Graves en het echtpaar McPhee een donatie van The Dressage Foundation, met de hoop om zich voor de Spelen in Parijs te kwalificeren.

Te snel

“Een paar maanden later maakten zijn eigenaren me duidelijk dat ze hem na Parijs naar huis wilden halen. Ik heb al het mogelijke gedaan om deze droom waar te kunnen maken, maar met de tijd die verstreek en de publicatie van het kwalificatietraject, werd mij duidelijk dat het voor Sensation allemaal te snel kwam.” Graves besloot daar eerlijk over te zijn tegen zijn eigenaren en The Dressage Foundation en Sensation keerde huiswaarts.

Inter II

Graves maakte in 2021 haar internationale Lichte Tour-debuut met Sensation. Het jaar daarop werden ze Amerikaans kampioen in de Lichte Tour en in 2023 volgde de overstap naar de Intermédiaire II. De combinatie scoorde meerdere keren boven de 70%, met 72,353% als persoonlijk record.

Bron: Horses.nl/Dressage News