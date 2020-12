Laura Tomlinson: ‘Betty is een podium-paard’

Laura Tomlinson stuurde Rose of Bavaria (Bordeaux x Florestan I) gisteren naar de vierde plaats in de Grand Prix op het Brits kampioenschap. Tomlinson liet aan Horse & Hound weten de tienjarige merrie te beschouwen als de opvolger van haar Olympische medaillewinnaar Mistral Hojris: "Ik geloof echt in haar. Ze is echt een podium-paard."

De familie Bechtolsheimer kocht Rose of Bavaria in 2018. Ze liep toen op Lichte Tour-niveau met Rudolf Widmann. “Ze vond de oefeningen best gemakkelijk, maar ze had de basis en de kracht er nog niet helemaal voor. Maar ze groeit er echt in, zeker voor zo’n groot paard”, vertelt Tomlinson.

Tokio

Tomlinson hoopt met Rose of Bavaria mee te kunnen dingen voor een startplaats op de Olympische Spelen in Tokio. De merrie heeft een viertal internationale Grand Prix-wedstrijden in de benen. Bij haar debuut op CDI4* Oldenburg in november 2019 liep ze naar 70,891% in de Grand Prix. Inmiddels staat het persoonlijk record op 74,174% in de Grand Prix en op 74,319% in de Special.

Bron: Horse & Hound