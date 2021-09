Laura Tomlinson: ‘Dressuur zoals het bedoeld is’

In een opiniestuk op de Britse website geeft Laura Tomlinson haar mening over de dressuursport op het Europees kampioenschap in Hagen. Eén ding is voor de Grand Prix-amazone zeker: als Carl Hester en En Vogue (Jazz x Contango) meer ringervaring opdoen, kan Groot-Brittannië het de Duitsers heel moeilijk gaan maken. "Dit was een prachtige demonstratie van dressuur zoals het bedoeld is."

“Uitgaande van het Duitse commentaar, durf ik te zeggen dat er best een aantal mensen zijn die vonden dat Carl in de Spécial een medaille had verdiend. Dat was een prachtige demonstratie van dressuur zoals het bedoeld is. Met power, harmonie en elegantie, maar ook met zoveel precisie én een paard dat lengte in het frame maakte in de verruimingen”, vertelt Tomlinson in haar column op H&H.

In de wolken

De amazone prijst ook haar Britse collega’s Gareth Hughes, Charlotte Fry en Charlotte Dujardin. “Het is moeilijk om nog nieuwe manieren te bedenken op te noemen wat Charlotte Dujardin blijft presteren. Ze haalt iedere dag het beste uit haar paarden en vooral haar instelling op het EK was noemenswaardig: zolang haar paard maar zijn best deed, was ze in de wolken. En dat is waar het allemaal om draait.”

Vijf gouden medailles in zes weken

“Voor Duitslands Jessica von Bredow-Werndl geldt: wát een jaar om in topvorm te zijn. Wanneer heeft iemand de kans gehad om binnen zes weken vijf gouden medailles te winnen? Ik neem mijn hoed daarvoor af. Wat een bewijs van management, mentale kracht en partnerschap.”

Lees hier de hele column.

Bron: Horse & Hound