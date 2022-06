Laura Tomlinson over toetsenbordridders: ‘Houd rekening met elkaars gevoelens’

Laura Tomlinson laat zich in een column op de website van Horse & Hound uit over toetsenbordridders en de (mentale) gevolgen die hun acties met zich mee kunnen brengen. "Het is me opgevallen dat voor veel ruiters en amazones op verschillende niveaus, inclusief het allerhoogste niveau, het leven erg onaangenaam gemaakt kan worden door agressieve opmerkingen van mensen online."

De Britse dressuuramazone doelt daarmee op de winnende proef van Matthias Alexander Rath op CDI4* Mannheim. Een video van de proef werd voor ClipMyHorse.tv op Facebook geplaatst. “De reacties die daarop werden gegeven waren echt heel naar. Olympisch kampioene Jessica von Bredow-Werndl kwam namens hem tussenbeide en vroeg mensen om rekening te houden met de gevoelens van ruiters en om geen dingen te schrijven die je ook niet persoonlijk tegen iemand zou zeggen.”

Ook negatief voor de sport

Volgens Tomlinson hebben die reacties niet alleen invloed op de mentale gezondheid van Rath, maar ook voor de sport in het algemeen. “Veel van de opmerkingen waren niet persoonlijk bedoeld, maar relevant voor elke ruiter of amazone op topniveau.” De amazone vervolgt: “De meeste mensen zouden zeggen dat het een harmonieuze proef met een mooi open frame was, maar veel zien juist het tegenovergestelde. Anderen vinden weer dat een paard helemaal geen hoofdstel en zadel zou moeten dragen of überhaupt niet op topniveau moeten presteren.”

Meer toelichting

Tomlinson blikt ook nog terug op haar rit Mistral Højris op de Olympische Spelen in Londen. “Iemand had geschreven hoe afschuwelijk het was dat het paard schuimde bij zijn mond. Maar weten ze wel dat een kleine hoeveelheid schuim juist als een teken van een goede aanleuning wordt gezien? Moeten we ervoor zorgen dat, als de sport voor een breder publiek zichtbaar is, er meer uitgelegd wordt?”

Kritisch

“Ik heb vaak het idee dat toetsenbordridders aannemen dat hun proef perfect was en het aan hen is om ruiters te laten voelen dat dat niet het geval is. Maar ruiters zijn zelf nog vaak het meest kritisch over hun eigen proeven. Ik ben het ermee eens dat paarden geen eigen stem hebben en we als het nodig is voor hen moeten opkomen. Maar daar zijn stewards en kritische, maar respectvolle journalisten en commentators voor, die de feiten kennen en niet de toetsenbordridders.”

Bron: Horse & Hound