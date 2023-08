Laura Tomlinson: ‘Sommige jonge paarden tot hun limiet gepusht’

In een column op Horse & Hound vertelt de Britse Laura Tomlinson-Bechtolsheimer over haar ervaringen op het WK Jonge Dressuurpaarden en haar (hoge) verwachtingen voor het Britse team op het Europees kampioenschap in Riesenbeck. De Grand Prix-amazone is voorzichtig kritisch over het WK, waar ze met haar thuisgefokte Full Moon II aan deelnam.

“Ik had recent het voorrecht om onze zevenjarige, thuisgefokte Full Moon II op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo te rijden. Het was inderdaad een ervaring. De kwaliteit van de paarden was bijna onwerkelijk, maar ik vond het ook wel een beetje eng dat ik bij het losrijden voornamelijk ‘meer’ en ‘nek naar boven’ hoorde. Sommige jonge paarden werden toch wel tot hun limiet gepusht”, vertelt Tomlinson. “Het is interessant om te zien welke paarden uit de top drie van elke leeftijdscategorie succesvol Grand Prix gaan lopen. Op de geschiedenis afgaand, zullen dat er, gezien de kwaliteit van de paarden, niet zoveel als verwacht zijn.”

Beste team sinds 2012

Met het WK Jonge Dressuurpaarden achter de rug en het EK Dressuur op de planning, blikt de amazone alvast vooruit. “Ik geloof niet dat we na 2012 zo’n sterk Brits dressuurteam hebben gehad als we nu hebben. Als alle Britse paarden presteren zoals ze eerder dit seizoen gedaan hebben, kunnen we goud winnen.” Tomlinson benoemt de successen van Charlotte Dujardin, Charlotte Fry, Carl Hester en Gareth Hughes. “De kracht van ons team is dat we niet één superster hebben, het is een feit dat alle vier de teamleden het in zich hebben om een teamgoud-score neer te kunnen zetten.”

Bron: Horse & Hound