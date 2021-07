Laura Tomlinson zwanger van vierde kindje

Laura Tomlinson liet via haar website weten dat ze in verwachting is. Laura en haar man Mark Tomlinson zijn al ouders van Annalisa, Hanni en Wilfred en verwachten later dit jaar hun vierde kindje.

“Als vierde van vier kinderen weet ik hoe leuk het is om een team te zijn, en we zijn zo blij dat we dit aan onze kinderen kunnen geven. Ik ben heel blij met de steun die ik van de mensen om me heen krijg, dat maakt het voor mij mogelijk om het type moeder te zijn dat ik wil zijn, en toch op topniveau mee te doen.”

Europese Kampioenschappen

Of Tomlinson nog mee kan doen aan het EK later dit jaar, is nog niet duidelijk. “Het is nog een beetje te vroeg om te zeggen of ik dan nog aan wedstrijden kan deelnemen, maar ik ben van plan om te blijven rijden zolang ik me goed voel en het volgens de dokter kan.”

Bron: Horses.nl / Laura Tomlinson