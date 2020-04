Laura Tomlinsons GP-paard Unique wordt fokmerrie

Het internationale Grand Prix-paard Unique (Carpaccio x Lord) verscheen al een tijd niet meer in de ring. Nu heeft Laura Tomlinson-Bechtolsheimer bekend gemaakt dat de merrie wordt ingezet voor de fokkerij. De zestienjarige Unique verwacht haar eerste veulentje van de Oldenburger hengst Total Hope (v. Totilas uit Weigehold).

Laura Tomlinson-Bechtolsheimer debuteerde met Unique in 2013 in de internationale Lichte Tour. Het duo won toen in Hickstead zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I met scores boven de 71%. Begin 2015 maakten ze in Wellington de overstap naar de Grand Prix. Daarna volgden de CDI’s van Hagen, Perl, Le Mans en in 2016 opnieuw Wellington. Daar behaalden ze hun hoogste score in de Grand Prix van 70,375%. Een jaar later werd Unique nog één keer internationaal uitgebracht door Tomlinsons stalamazone Lara Butler.

Capri Sonne Jr

Naast Unique verwacht ook de thuisgefokte Pamina (Polarion x Landadel) een veulen. Deze veertienjarige merrie is drachtig van Tomlinsons eigen hengst Capri Sonne Jr (Rhodium x San Remo).

