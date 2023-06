Laurence Vanommeslaghe wisselt Belgische voor Franse nationaliteit

De internationale Grand Prix-amazone Laurence Vanommeslaghe heeft de Belgische voor de Franse nationaliteit omgeruild, zo bericht Eurodressage. De amazone, die België op de Europese kampioenschappen in Aken (2015) en de Wereldruiterspelen in Caen (2014) vertegenwoordigde, woont al 29 jaar in Frankrijk en heeft in de afgelopen jaren haar verbondenheid met het Belgische team verloren.

Vanommeslaghe liet aan Eurodressage weten altijd erg loyaal aan haar geboorteland te zijn geweest, maar zegt in de afgelopen twee jaar van gedachten te zijn veranderd. Ze verloor haar verbondenheid met het team. De amazone is na haar studie nooit meer uit Frankrijk weggegaan. “Ik heb mijn stal hier in Frankrijk en ik rijd hier nationale wedstrijden. Ik ben trots staatsburger van Frankrijk”, aldus Vanommeslaghe.

Edison

De amazone komt op CDI Aachen Dressage Days in Hagen voor het eerst voor Frankrijk uit. Ze start daar haar Grand Prix-paard Edison (v. Johnson). De combinatie was vorig jaar erg succesvol in Florida en kwam twee keer erg dicht bij de magische 80%-grens in de kür in de buurt. Hoewel ze één van de best scorende Belgische combinaties waren, wees Vanommeslaghe een teamplaats voor de Wereldkampioenschappen in Herning af.

Bron: Eurodressage