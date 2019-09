Laurens van Lieren ziet GP-paard Zingar vertrekken

Laurens van Lieren heeft afscheid genomen van Zingar Northside (Gribaldi x Damocles). Hij bracht de zwarte ruin uit tot en met de Grand Prix. De vijftienjarige Gribaldi-zoon gaat zijn carrière voorzetten onder een nieuwe ruiter.

Laurens van Lieren en Zingar Northside debuteerden ruim drie jaar geleden succesvol in de Subtop en zetten overwinningen op hun naam tot en met de Grand Prix. Met dik 70 procent behaalde het duo ook B-kadersscores.

Beste vriend

“Je was vele jaren mijn beste vriend”, aldus Laurens van Lieren over het afscheid van Zingar Northside. “Nu is het tijd om je met een nieuwe ruiter te bewijzen. Je maakt voor altijd deel uit van m’n leven.”

Eigengefokt toekomstpaard

Naast een heel stel jongere paarden heeft Van Lieren de beschikking over de tienjarige Ego (Negro x Rubiquil). Hij bracht deze eigengefokte hengst al uit in de Intermédiaire II. In de Pas de Deux met zijn vader Leunus afgelopen juli op Outdoor Gelderland toonde Ego zijn grote talent voor het hoogste niveau.

Bron: Horses.nl/FB