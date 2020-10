Le Formidable-zoon Patton E.H. naar Britt Dekker

Het hengstveulen Patton E.H. (Le Formidable x Florencio I) is aangeschaft door Britt Dekker. Fokster Linda van Engelshoven maakte via Facebook bekend dat ze Patton E.H. afgelopen zondag heeft afgeleverd bij zijn opfokadres bij Joop van Uytert. Daar werd hij in ontvangst genomen door zijn nieuwe eigenaresse.