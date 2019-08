Leegloop bij Van Olst: Loos, Laiz Zandio en Van der Zeijden vertrekken

Gertjan en Anne van Olst zien in korte tijd drie medewerkers vertrekken. Zowel stalamazone Franka Loos, stalruiter Antonio Laiz Zandio als manager Goffe-Nill van der Zeijden beëindigen hun werkzaamheden bij Van Olst Horses in Den Hout.

Franka Loos heeft aangegeven een nieuwe uitdaging aan te gaan en stopt per 1 september bij Van Olst. Antonio Laiz Zandio zette samen met zijn broer al eerder een bedrijf op in Mierlo. Dit bedrijf vraagt inmiddels zoveel aandacht van de Spaanse ruiter waardoor het niet meer te combineren valt met zijn werkzaamheden bij Van Olst. Goffe-Nill van der Zeijden en Van Olst Horses zijn gezamenlijk overeengekomen dat zijn activiteiten stoppen per 1 september.

Nieuwe ruiter

Inmiddels heeft Van Olst een nieuwe stalruiter gevonden in Alvaro Gomez Pavon. Deze Spanjaard heeft een groot deel van zijn opleiding genoten bij de olympische ruiter Jordi Domingo. Ter aanvulling van het team is Van Olst naar nog een stalruiter op zoek.

Bron: Horses.nl/VanOlst