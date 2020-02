Lenaerts’ Lichte Tour-paard George naar Maxime van der Vlist

Grand Prix-amazone Maxime van der Vlist heeft de teugels van George (Johnson x Chronos) overgenomen. De negenjarige hengst werd voorheen op Lichte Tour-niveau uitgebracht door Joyce Lenaerts. Van der Vlist heeft George sinds drie maanden onder het zadel en hoopt hem binnenkort in de Prix St. Georges te starten.

Lenaerts stuurde George drie jaar geleden naar de tweede plaats in de finale van de Subli Cup. Ruim een jaar later debuteerde de combinatie in het ZZ-Zwaar en groeide daarna door tot de Lichte Tour.

Maxime van der Vlist begon vorig jaar, na zeven jaar werkzaam te zijn geweest bij dressuurstal Fiechter Quality Horses, voor zichzelf. De amazone rijdt met Bailey (Negro x Balzflug) in de Grand Prix en vertegenwoordigde Nederland op meerdere EK’s in de U25 Grand Prix.

Bron: Horses.nl/Instagram